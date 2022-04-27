ВОЗ: за неделю в мире заболеваемость COVID-19 снизилась на 21%

Фото: Максим Платонов

За неделю в мире коронавирусом заразились более 4,5 млн человек. Заболеваемость снизилась на 21%, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Снижение заболеваемости COVID-19 наблюдается в Восточном Средиземноморье (-30%), Западно-Тихоокеанском регионе (-28%), Европе (-23%) и Юго-Восточной Азии (-6%). В то же время увеличивается число заражений в Африке (+32%) и Америке (+9%).

Фото: Максим Платонов

Количество летальных исходов снижается в Восточном Средиземноморье (-34%), Западно-Тихоокеанском регионе (-33%), Европе (-23%) и Америке (-19%), однако данный показатель растет в Африке (+110%) и Юго-Восточной Азии (+41%), передает ТАСС.

Тем временем в России за минувшие сутки выявили 7 705 случаев заболевания коронавирусом. С начала пандемии инфекцию подхватили 18 159 600 россиян, выздоровели 17 506 859 человек.

Диана Жиленкова