В ВОЗ планируют провести инспекцию производства «Спутника V»
Консультации со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) по вопросу признания российской вакцины от коронавируса «Спутник V» продолжаются. Об этом рассказал замглавы Центра имени Гамалеи Денис Логунов.
— Народ у нас работает над этим производством в Центре Гамалеи. И с Минздравом у нас постоянные консультации, — приводит его слова «Интерфакс».
Как уточнил Логунов, даты инспекций уже несколько раз переносились из-за различных событий, однако работа не была прекращена. Новая дата инспекции ВОЗ планируется.
В марте ВОЗ временно приостановила оценку «Спутника V». Как рассказала помощник гендиректора организации Марианджела Симао, причиной стали технические сложности, вызванные введением санкций.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым