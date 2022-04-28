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В ВОЗ планируют провести инспекцию производства «Спутника V»

01:27, 28.04.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В ВОЗ планируют провести инспекцию производства «Спутника V»
Фото: Максим Платонов

Консультации со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) по вопросу признания российской вакцины от коронавируса «Спутник V» продолжаются. Об этом рассказал замглавы Центра имени Гамалеи Денис Логунов.

— Народ у нас работает над этим производством в Центре Гамалеи. И с Минздравом у нас постоянные консультации, — приводит его слова «Интерфакс».

Фото: Максим Платонов

Как уточнил Логунов, даты инспекций уже несколько раз переносились из-за различных событий, однако работа не была прекращена. Новая дата инспекции ВОЗ планируется.

В марте ВОЗ временно приостановила оценку «Спутника V». Как рассказала помощник гендиректора организации Марианджела Симао, причиной стали технические сложности, вызванные введением санкций.

Диана Жиленкова
ОбществоМедицина

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