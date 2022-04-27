В прошлом году в Татарстане благодаря прививкам предотвратили более 66 тысяч случаев инфекционных заболеваний

В 2021 году в Татарстане благодаря прививкам предотвратили более 66 тысяч случаев инфекционных заболеваний. Об этом сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по РТ Лилия Юзлибаева.

В Татарстане ежегодно от инфекционных болезней делают около 3 млн прививок. В прошлом году благодаря вакцинации против COVID-19 сделали более 6 миллионов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

С 2010 года в Татарстане не фиксируется случаев заболевания дифтерией, с 2013 года не зарегистрировано ни одного случая заражения краснухой, а в последние годы — корью. Уровень заболеваемости гепатитом В снизился в 244 раза. В прошлом году охват населения вакцинацией от гепатита В составил 98%, сообщается на сайте мэрии Казани.

Главный внештатный специалист по эпидемиологии и иммунопрофилактике Министерства здравоохранения РТ Дмитрий Лопушов заявил, что в республике от COVID-19 привиты около 3 350 детей, вторым компонентом — более 2,5 тысячи несовершеннолетних. По последним данным Минздрава РТ, в Татарстане прививку от коронавируса сделали 2 519 019 человек. Вторую дозу препарата получили 1 926 325 жителей республики.

Татьяна Леухина