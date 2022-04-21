МИД: спецоперация завершится при устранении угроз России из-за освоения Украины странами НАТО

Специальная военная операция, проводимая Россией на Украине, завершится, когда будут устранены угрозы из-за освоения Украины НАТО, заявил директор второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук.



Также в числе обязательных для выполнения задач он назвал защиту мирного населения Донбасса, демилитаризацию и денацификацию Украины. Полищук добавил, что спецоперация идет в соответствии с намеченным планом, сообщает ТАСС.

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Вчера официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия утратила доверие к украинским переговорщикам. Она рассказала, что Москва передала Украине предложения по мирному соглашению еще 15 апреля, но ответа до сих пор нет. Москва призывает киевский режим приступить к поиску реалистичных вариантов договоренностей с Россией, если тот «привержен своему желанию, выраженному публично и подтвержденному, — вести переговоры», заявила Захарова.

Маргарита Головатенко