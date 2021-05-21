В прошедшем отопительном сезоне в Татарстане потребление тепловой энергии выросло на 15%

Прошедшая зима в Татарстане была значительно холоднее, поэтому потребление тепловой энергии выросло на 15% по сравнению с предыдущим отопительным периодом. Об этом сообщили заседании кабмина РТ по итогам работы организаций топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов РТ в отопительный период 2020/2021 года.

Отопительный период в республике начался 11 сентября 2020 года и завершился 16 мая 2021 года. Приволжское управление Ростехнадзора проводило проверку, по итогам которой из 45 муниципальных образований паспорта готовности к отопительному периоду 2020/2021 года в срок получили 42 МО. По одной организации в Пестречинском районе, Казани и Набережных Челнах паспорта не выдали.

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В республике к отопительному сезону подготовили 3 тыс. 61 котельную, 17 тыс. 267 многоквартирных домов, 3 тыс. 352 объекта образования, 2 тыс. 73 объекта здравоохранения, 1 тыс. 960 объектов культуры, 294 объекта спорта, 178 объектов социальной защиты.

За отопительный период произошло 1 556 аварий и инцидентов. Больше всего их возникает в сфере водоснабжения — 1 тыс. 339 случаев или 86% от общего количества, передает пресс-служба Минстроя РТ.

В Набережных Челнах отопительный сезон завершился 5 мая.