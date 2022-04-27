Песков заявил, что выход России из Всемирной туристской организации не повлияет на развитие отрасли в стране

Выход России из Всемирной туристской организации никак не повлияет на развитие туристической отрасли в стране. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Внешние направления для туризма так же открыты, дальше будет вопрос уже конкуренции между этими направлениями в плане качества, в плане цены, — приводит ТАСС его слова.

О выходе России из туристской организации ООН сообщили сегодня. Приостановка членства вступает в силу немедленно. Выход из организации займет год.

Фото: kremlin.ru

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что если членство России во Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО) приостановится, это может создать пагубный прецедент.

В прошлом году Всемирная туристская организация отмечала, что Россия вошла в первую пятерку стран по темпам восстановления внутреннего туризма.



Татьяна Леухина