Россия вошла в пятерку стран-лидеров по восстановлению внутреннего туризма

По версии Всемирной туристской организации, Россия вошла в первую пятерку стран по темпам восстановления внутреннего туризма. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрия Барзыкина.

По его словам, из-за эпидемии коронавируса люди все еще опасаются путешествовать. Однако, несмотря на это, на рынке идет тенденция на восстановление. Это заметно по цифрам, объемным показателям и направлениям.

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Ранее председатель Госкомитета по туризму Татарстана Сергей Иванов рассказал, что власти республики не ожидают снижения туристического потока на новогодние праздники. Он отметил, что сейчас забронировано около 85—90% номерного фонда.







Дарья Акимова