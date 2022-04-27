Хуснуллин: в России разработали программу срочного переобучения на строителей

Фото: Максим Платонов

В России разработали программу срочного переобучения на строительные специальности. Она будет узкопрофильной и займет максимум три месяца. Об этом вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал в интервью РБК.

— Сейчас надо учить условно за один-три месяца максимально — и на производстве, а не в аудитории. Обучили, дали бумажку, что прошел курс обучения, и — вперед, начал работать, — сказал Хуснуллин.

Фото: Максим Платонов

По задумке Хуснуллина, обучение будет проходить в сжатые сроки и по узкопрофильным направлениям. Так можно будет максимально быстро вывести на рынок рабочие кадры.

— Надо учить, как класть кирпич. Как работает штукатур. Узко и быстро. Это не стандартная программа обучения — 1,5 года в ПТУ на строительную специальность или 3 года в техникуме, — сказал Хуснуллин.

Сейчас, по его словам, дефицит рабочих кадров в строительстве оценивают примерно в миллион человек. Благодаря разработанной программе это число планируют снизить. О нехватке кадров говорят и в Минстрое РФ. В ведомстве рассказали «Коммерсанту», что к 2030 году на стройки необходимо будет привлечь порядка 1,5 миллиона человек, а по самым негативным подсчетам дефицит может составить более 2 миллионов человек.

Фото: Максим Платонов

Программа срочного переобучения связана с резким оттоком мигрантов из России. Они получали зарплаты в рублях, но конвертация в другие валюты проходила через доллары. С началом специальной операции на Украине и введением санкций доллар вырос по отношению к рублю, поэтому переводы в другие валюты оказались невыгодными.

Еще в феврале 2022 года, перед самым началом спецоперации, в казанском Кремле говорили о необходимости увеличения числа мигрантов на стройках. С одной стороны, это загружает строительный рынок рабочей силой, а с другой, делает стройку более дешевой. Однако уже в марте, Минстрой РТ столкнулся с опасностью дефицита рабочих кадров из-за оттока мигрантов.

Артем Гафаров