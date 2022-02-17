Галимова о мигрантах на стройках: «Это тот ресурс, на который мы опираемся»

Фото: Максим Платонов

В казанском Кремле заявили о необходимости увеличения мигрантов на строительных площадках Татарстана, «для того, чтобы загрузить строительный рынок этими рабочими силами». «Это тот ресурс, на который мы опираемся», — добавила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

— Рустам Нургалиевич [Минниханов] еще в прошлом году неоднократно на заседании комиссии, которую он возглавляет в Госсовете [России], заявлял о необходимости эту работу настроить, — сообщила Галимова. Этот вопрос он поднимал и в разговоре с высшими должностными лицами Узбекистана.

По словам Галимовой, мигранты — действительно важная часть строительного рынка.

В январе президент Татарстана обратил внимание, что уход со строек мигрантов на фоне пандемии коронавируса сказался на ценообразовании на рынке жилья, так как местным рабочим пришлось платить больше. На рост цен также повлияли хорошая работа налоговой инспекции по выявлению серых схем и как итог — рост налоговых отчислений, который закладывается в цену, а также вырвавшийся из-под контроля рост цен на стройматериалы.