Путин присвоил татарстанским спортсменам-олимпийцам государственные награды

Президент России Владимир Путин своим указом присвоил спортсменам, занявшим призовые места на зимних Олимпийских играх в Пекине, государственные награды. Их удостоились и представители Татарстана.

Хоккеисты казанского «Ак Барса» Тимур Билялов и Дмитрий Воронков награждены медалями «За заслуги перед Отечеством» I степени. На Олимпийских играх в Пекине российские хоккеисты проиграли сборной Финляндии со счетом 2:1. Сборная России завоевала серебро.

Медаль «За заслуги перед Отечеством» I степени получил и серебряный призер в прыжках на лыжах с трамплина, уроженец Лениногорска Данил Садреев.

Сноубордист Виктор Вайлд награжден медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени. На Олимпиаде в Пекине он взял бронзу в параллельном гигантском слаломе.



Медали «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоилась и фигуристка, уроженка Казани Евгения Тарасова. Она воспитанница Республиканской спортивной школы олимпийского резерва по фигурному катанию на коньках и шорт-треку. На Олимпиаде в Пекине Тарасова в паре с Владимиром Морозовым заняла 2-е место в соревнованиях спортивных пар в произвольной программе.

Награду получила и уроженка Казани, 15-летняя фигуристка Камила Валиева. Она заняла лишь 4-е место, но удостоилась ордена Дружбы.

Всего на Олимпийских играх в Пекине Татарстан представляли восемь спортсменов. Олимпиада проходила с 4 по 20 февраля.

