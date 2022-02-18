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Евгения Тарасова и Владимир Морозов вышли на вторую строчку в короткой программе спортивных пар на Олимпиаде

16:37, 18.02.2022
Евгения Тарасова и Владимир Морозов вышли на вторую строчку в короткой программе спортивных пар на Олимпиаде
Фото: olympic.ru

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов занимают второе место после своего выступления в короткой программе спортивных пар на Олимпиаде в Пекине. До первой строчки им не хватило лишь 0,16 балла.

За свой прокат Тарасова и Морозов получили 84,25 балла. Их опережает китайская пара Суй Вэньцзин — Хань Цун, у которых 84,41 балла.

Замкнула тройку лидеров другая российская пара — Анастасия Мишина и Александр Галлямов. У них 82,76 балла.

Еще одна пара российских фигуристов — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — на четвертой строчке. У них 78,59 балла.

Напомним, Евгения Тарасова — уроженка Казани. Она воспитанница Республиканской спортивной школы олимпийского резерва по фигурному катанию на коньках и шорт-треку.

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