Евгения Тарасова и Владимир Морозов вышли на вторую строчку в короткой программе спортивных пар на Олимпиаде

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов занимают второе место после своего выступления в короткой программе спортивных пар на Олимпиаде в Пекине. До первой строчки им не хватило лишь 0,16 балла.

За свой прокат Тарасова и Морозов получили 84,25 балла. Их опережает китайская пара Суй Вэньцзин — Хань Цун, у которых 84,41 балла.

Замкнула тройку лидеров другая российская пара — Анастасия Мишина и Александр Галлямов. У них 82,76 балла.

Еще одна пара российских фигуристов — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — на четвертой строчке. У них 78,59 балла.

Напомним, Евгения Тарасова — уроженка Казани. Она воспитанница Республиканской спортивной школы олимпийского резерва по фигурному катанию на коньках и шорт-треку.