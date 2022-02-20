Российские хоккеисты проиграли сборной Финляндии на Олимпиаде в Пекине

Российские хоккеисты проиграли сборной Финляндии на Олимпийских играх в Пекине. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу финнов. Сборная России завоевала серебро.

На счету россиян 32 медали: шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых. В командном зачете Россия занимает девятое место, а по общему числу медалей — второе.

На этой неделе российские хоккеисты обыграли Данию со счетом 3:1. А в первом хоккейном матче группового этапа Россия обыграла Швейцарию — матч завершился со счетом 1:0.



Напомним, Татарстан на зимних Олимпийских играх в Пекине представляли хоккеисты «Ак Барса» Дмитрий Воронков и Тимур Билялов.



Диана Жиленкова