Новости происшествий

20:29 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Тирасполе прогремела серия взрывов в здании МГБ Приднестровья

19:35, 25.04.2022
В Тирасполе прогремела серия взрывов в здании МГБ Приднестровья
Фото: wikipedia.org

В здании Министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе прогремела серия взрывов. Об этом сообщило «РИА Новости».

По данным пресс-службы МВД Приднестровья, по зданию несколько раз стреляли из ручного противотанкового гранатомета.

В министерстве выбиты окна на верхних этажах, из помещения валит дым. Территорию оцепили полицейские. На месте находятся следственно-оперативная группа, саперы, пожарные, врачи скорой помощи и специалисты других экстренных служб.

Сегодня вечером в Белгородской области село Нехотеевка вновь подверглось обстрелу с украинской стороны. В результате оказались повреждены жилые постройки и личный транспорт.

Татьяна Леухина
Происшествия

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также