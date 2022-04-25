В Тирасполе прогремела серия взрывов в здании МГБ Приднестровья
В здании Министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе прогремела серия взрывов. Об этом сообщило «РИА Новости».
По данным пресс-службы МВД Приднестровья, по зданию несколько раз стреляли из ручного противотанкового гранатомета.
В министерстве выбиты окна на верхних этажах, из помещения валит дым. Территорию оцепили полицейские. На месте находятся следственно-оперативная группа, саперы, пожарные, врачи скорой помощи и специалисты других экстренных служб.
Сегодня вечером в Белгородской области село Нехотеевка вновь подверглось обстрелу с украинской стороны. В результате оказались повреждены жилые постройки и личный транспорт.
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