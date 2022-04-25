Путин присвоил Санкт-Петербургскому университету противопожарной службы имя Зиничева
Президент России Владимир Путин присвоил своим указом Санкт-Петербургскому университету противопожарной службы МЧС РФ имя погибшего министра МЧС Евгения Зиничева. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб 8 сентября, спасая жизнь человека на межведомственных учениях в Норильске. Ему было 55 лет. За «героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга», президент Владимир Путин присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно. В Москве ему установят памятник.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым