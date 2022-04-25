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Путин присвоил Санкт-Петербургскому университету противопожарной службы имя Зиничева

20:28, 25.04.2022
Путин присвоил Санкт-Петербургскому университету противопожарной службы имя Зиничева
Фото: mchs.gov.ru

Президент России Владимир Путин присвоил своим указом Санкт-Петербургскому университету противопожарной службы МЧС РФ имя погибшего министра МЧС Евгения Зиничева. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Фото: wikipedia.org

Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб 8 сентября, спасая жизнь человека на межведомственных учениях в Норильске. Ему было 55 лет. За «героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга», президент Владимир Путин присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно. В Москве ему установят памятник.

Татьяна Леухина
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