Погиб глава МЧС России Евгений Зиничев

Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб. Ему было 55 лет. По данным ведомства, он спасал жизнь человека на межведомственных учениях.

На месте инцидента работала съемочная группа RT, которая стала свидетелем произошедшего. По словам главреда канала Маргариты Симоньян, министр стоял на выступе вместе с оператором. Он сорвался первым, Зиничев бросился в воду его спасать, но разбился о выступ. Обоих экстренно госпитализировали на вертолете, но они скончались, так и не долетев до больницы.

Сегодня утром пресс-служба МЧС сообщила, что Зиничев прибыл в Норильск с рабочим визитом в связи с проведением масштабных учений в Арктической зоне. Он лично проконтролировал выполнение подразделениями учебных задач по ликвидации ЧС.



Фото: Mchs.gov.ru

Евгений Зиничев родился 18 августа 1966 года в Ленинграде. Работал в Центральном аппарате ФСБ России, пройдя путь от оперативного сотрудника до главы регионального управления. С 1991 года служил в Федеральной службе охраны РФ. В 2006—2015 годах работал в личной охране Службы безопасности президента РФ, сопровождая его и премьер-министра (с 2008 по 2012 год) Владимира Путина в рабочих поездках. С 2014 года был заместителем руководителя Службы по борьбе с терроризмом ФСБ России.

В июне 2015 года стал начальником Управления ФСБ России по Калининградской области. В 2016 году Путин назначил его врио губернатора Калининградской области, спустя некоторое время Зиничев ушел в отставку в связи с семейными обстоятельствами. На своем посту проработал 70 дней. Его преемником стал Антон Алиханов. 7 октября 2016 года назначен заместителем директора ФСБ России. В этом же месяце ему присвоено воинское звание генерал-лейтенант.



Зиничев возглавил МЧС в 2018 году. Позже, в 2020 году, он был переназначен на этот пост.

Татьяна Леухина