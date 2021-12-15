Погибшему главе МЧС России Евгению Зиничеву в Москве установят памятник

В Москве установят памятник погибшему Евгению Зиничеву. Такое решение приняла Мосгордума.

Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб, спасая жизнь человека на межведомственных учениях. По словам главреда RT Маргариты Симоньян, министр стоял на выступе вместе с оператором. Он сорвался первым, Зиничев бросился в воду его спасать, но разбился о выступ. Обоих экстренно госпитализировали на вертолете, но они скончались, так и не долетев до больницы.

За «героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга», президент Владимир Путин присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно.



Ольга Шагиева