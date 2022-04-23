Глава МИД Турции сообщил, что у России и Украины есть проект совместной декларации

Россия и Украина выработали проект совместной декларации. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Проект декларации обсуждают делегации.

— Кроме того, между лидерами работают закулисные связи. Мы видим, что в этом процессе есть и проект совместной декларации, — приводит ТАСС его слова.

Фото: pixabay.com

В конце марта Чавушоглу высказал мнение, что самый значимый прогресс в переговорах между Россией и Украиной был достигнут в Стамбуле. По его словам, Турции было очень приятно содействовать этому.



Вчера СМИ со ссылкой на источник в переговорной группе России сообщал, что между лицами, возглавляющими делегации Москвы и Киева на российско-украинских переговорах, прошло несколько длительных раундов переговоров. В то же время министр иностранных дел РФ Сергей Лавров констатировал, что переговоры Москвы и Киева по урегулированию ситуации на Украине «застопорились».



Татьяна Леухина