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В Татарстане ножом в грудь убили таксиста

14:28, 21.12.2020
В Татарстане ножом в грудь убили таксиста
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане ударом ножом в грудь убили таксиста, от скончался в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

По предварительным данным, таксист привез из Азнакаево в Бугульму двух нетрезвых пассажиров. В конце поездки они отказались оплачивать проезд, между ними произошла ссора. Во время драки один из пассажиров ударил таксиста в грудь ножом.

Раненый мужчина пытался убежать, однако потерял сознание через несколько десятков метров. Нападавшие же, похитив из автомобиля ценности, подожгли его и попытались скрыться.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемые задержаны, в ближайшее время им выберут меру пресечения. Проводятся следственные действия на установление всех обстоятельств произошедшего, передает СУ СК РФ по РТ.

Ранее в Казани убийцу таксиста приговорили к 19 годам лишения свободы.

Ольга Плешкова
ОбществоПроисшествияАвто Татарстан
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