Правительство России выделит 120 млрд рублей на развитие дорожной инфраструктуры
Российское правительство дополнительно выделит 120 млрд рублей на опережающее развитие дорожной инфраструктуры. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на премьер-министра страны Михаила Мишустина.
По его словам, 86 млрд рублей направят 63 субъектам России на приведение в нормативное состояние более 2,5 тысячи километров региональных дорог. Еще 34 миллиарда рублей пойдет на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт крупных трасс, таких как Золотое кольцо, маршрута Европа — Западный Китай, проходящего через Екатеринбург, Челябинск, Тюмень и Новосибирск до границы с Монголией и Китаем.
Помимо этого, финансирование направят и на дальнейшее возведение объектов, влияющих на развитие регионов, в том числе на обходы больших городов, что позволит разгрузить дороги от пробок, и строительство переездов через железнодорожные пути.
В январе вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал, что в этом году в стране на строительство, реконструкцию и ремонт дорог предусмотрено более 1 трлн рублей. Из них свыше 793 млрд рублей выделят на федеральные дороги, еще 255 млрд — на региональные.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым