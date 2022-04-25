Правительство России выделит 120 млрд рублей на развитие дорожной инфраструктуры

Фото: Максим Платонов

Российское правительство дополнительно выделит 120 млрд рублей на опережающее развитие дорожной инфраструктуры. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на премьер-министра страны Михаила Мишустина.

По его словам, 86 млрд рублей направят 63 субъектам России на приведение в нормативное состояние более 2,5 тысячи километров региональных дорог. Еще 34 миллиарда рублей пойдет на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт крупных трасс, таких как Золотое кольцо, маршрута Европа — Западный Китай, проходящего через Екатеринбург, Челябинск, Тюмень и Новосибирск до границы с Монголией и Китаем.

Помимо этого, финансирование направят и на дальнейшее возведение объектов, влияющих на развитие регионов, в том числе на обходы больших городов, что позволит разгрузить дороги от пробок, и строительство переездов через железнодорожные пути.

Фото: Максим Платонов

В январе вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал, что в этом году в стране на строительство, реконструкцию и ремонт дорог предусмотрено более 1 трлн рублей. Из них свыше 793 млрд рублей выделят на федеральные дороги, еще 255 млрд — на региональные.



Дарья Акимова