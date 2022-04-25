ISU отменил российский этап Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2022/23

Международный союз конькобежцев (ISU) отменил российский этап серии Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2022/23. Об этом сообщает ТАСС.

Cоревнования должны были проходить 25—27 ноября.

Кроме того, Союзам конькобежцев России и Белоруссии на неопределенный срок запрещено претендовать на проведение соревнований. Решение было принято в связи с ситуацией на Украине.

Фото: realnoevremya.ru

В начале марта ISU запретил российским и белорусским спортсменам участие в соревнованиях под своей эгидой. Запрет коснулся соревнований по конькобежному спорту, шорт-треку и фигурному катанию.

Дарья Акимова