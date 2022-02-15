В Челнах на продажу выставили ТЦ за 135 млн рублей

В Набережных Челнах на продажу выставили торговый центр «Бум», продавец просит за него 135 млн рублей. Объявление есть на сайте «Авито».



Площадь ТЦ на проспекте Мира — 1,9 тысяч кв. м., состоит из двух этажей. 95% площадей сдаются в аренду. Под зданием имеется парковка на 20 мест.

В 50 метрах от ТЦ располагается автобусная остановка. Вокруг здания работают точки общепита.

Фото: avito.ru

В январе в Казани выставили на продажу недостроенное здание ТЦ «Гулливер Южный». Трехэтажное здание 2012 года постройки площадью 2580,2 кв. м. находится в непосредственной близости от проспекта Победы. Недостроенный торговый центр продается за 122,4 млн рублей.

Маргарита Головатенко