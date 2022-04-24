В Татарстане на территории Олуязского лицея загорелся гараж

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

На территории Олуязского лицея в Мамадышском районе Татарстана произошел пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике.

По данным ведомства, возгорание произошло в отдельно стоящем гараже. Площадь горения составила 200 кв.м. Пожарные ликвидировали его спустя 13 минут после прибытия.

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

В результате пожара никто не пострадал. Причина происшествия устанавливается.

В начале недели пожар произошел в многоквартирном доме в Альметьевске. В результате возгорания погиб один человек. Площадь пожара составила 10 кв. метров, горела мебель и вещи домашнего обихода.

Диана Жиленкова