В Альметьевске на пожаре в многоквартирном доме погиб мужчина

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

В Альметьевске на пожаре в многоквартирном домен погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Сообщение о пожаре на третьем этаже в доме на улице Больничной поступило в экстренные службы в 22:02. Площадь пожара составила 10 кв. метров, горела мебель и вещи домашнего обихода.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Пожарные спасли шесть человек, еще 12 человек эвакуировались до прибытия подразделений.

В минувшие выходные в Казани в частном доме на улице Озерной жилого массива Отары произошел пожар. Один человек погиб.



Татьяна Леухина