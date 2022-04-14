Орешкин сообщил, что соцрасходы бюджета будут увеличиваться в ближайшее время

В России социальные расходы бюджета будут расти в ближайшее время. Стране хватает финансов для обеспечения социальных обязательств, заявил помощник президента Максим Орешкин.

— Недавно Министерство финансов опубликовало данные за первый квартал, у нас рекордный профицит бюджета. Это означает, что с финансами у нас в стране все в порядке, — заявил он в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

Фото: realnoevremya.ru

Орешкин анонсировал внеплановую индексацию прожиточного минимума, МРОТ, пенсий и других социальных платежей.

На прошлой неделе премьер-министр страны Михаил Мишустин, выступая в Государственной думе, заявил, что по поручению президента России Владимира Путина будут проиндексированы социальные выплаты и пенсии.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячной денежной выплате семьям с детьми от восьми до 17 лет, нуждающимся в соцподдержке. Размер таких выплат составляет 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума на ребенка в регионе, где проживают такие семьи.



Татьяна Леухина