Главное о коронавирусе на 24 апреля: снижение заболеваемости в Татарстане, что будет с COVID-19 после пандемии
В Татарстане практически перешли на плановый режим работы медицинских учреждений
- Как рассказала врач общей практики Эльвира Яруллина, которая работает в казанской поликлинике №20, туда сейчас обращаются человек пять в день с симптомами коронавируса. А на пике пандемии у каждого доктора в день было минимум 10—15 человек с симптомами коронавируса, рассказывает наша героиня.
- Уровень заболеваемости коронавирусом в Татарстане снизился на 4,2%, однако есть болеющие в легкой форме, сообщил президент республики Рустам Минниханов на совещании в Доме правительства.
- Он добавил, что в республике практически перешли на плановый режим работы медицинских учреждений: «Необходимо соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования, в том числе в общеобразовательных учреждениях». Минниханов подчеркнул и важность проведения вакцинации от COVID-19.
Новый подъем заболеваемости коронавирусом не будет высоким, считает эксперт
- Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов выразил мнение о том, куда денется коронавирус после завершения пандемии: «Два варианта: первый — он станет сезонной инфекцией, как грипп, переходя из одного полушария в другое (из южного в северное и наоборот — при смене времен года), второй — он найдет нового хозяина в природе и станет еще одной новой природно-очаговой инфекцией. Собственно, такие заболевания, как Эбола, чума, существуют на хозяевах или в природных резервуарах».
- Власти Карачаево-Черкесии отмечают снижение числа госпитализированных с коронавирусной инфекцией до 24 человек. «В последний раз такое небольшое количество госпитализированных с COVID-19 было зафиксировано лишь 2 года назад, когда в Карачаево-Черкесии только начиналось распространение коронавирусной инфекции», — сообщили в оперштабе.
- Основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований «ДНКОМ» Андрей Исаев заявил, что новый подъем заболеваемости коронавируса в России не будет высоким из-за наличия у граждан иммунитета: «Можно предположить, что уровень заболеваемости в России будет не выше, чем во вторую волну, а смертность не превысит показатели «омикроновой» волны. И вероятнее всего, если не возникнет новой кардинальной мутации вируса, кривая статистики сейчас пойдет на затухание: каждый последующий всплеск заболеваемости будет все меньше и меньше».
- Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов заявил, что высокий охват вакцинацией от различных заболеваний, согласно математическим подсчетам, за 10 лет может помочь предотвратить сотни миллионов случаев смерти в мире: «Пандемия COVID-19 напомнила миру о высокой значимости вакцин в борьбе с инфекционными болезнями и спасении жизней людей. Вакцинация является самым эффективным средством профилактики инфекционных заболеваний и защищает здоровье и жизни людей на протяжении более 200 лет. Математическое моделирование показывает, что при условии достижения высокого охвата вакцинацией в период с 2021 по 2030 год вакцинация позволит предотвратить в общей сложности 51 миллион случаев смерти».
В Италии заявили, что непривитые умирают от коронавируса в 10 раз чаще, чем получившие бустер
В мире коронавирусом нового типа на 10:20 (мск) заразились 509 203 917 человек, 6 217 068 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (80 971 930). На второй строчке — Индия (3 057 545), на третьей — Бразилия (30 345 808), на четвертой — Франция (28 435 100), на пятой — Великобритания (22 106 306).
Больше всего смертей зафиксировано в США (991 231). За ними следуют Бразилия (662 855), Индия (522 193), Россия (367 203, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (324 120).
- В Израиле отменили действовавшее с апреля 2020 года требование об обязательном ношении защитных масок в закрытых помещениях. Решение не распространяется на места с высоким потенциалом заражения коронавирусом, включая больницы, дома престарелых, роддома, авиарейсы, а также на людей, находящихся на пути к месту прохождения карантина.
- В Пекине есть вероятность выявления новых случаев заражения коронавирусом в связи с локальной вспышкой заболевания. Об этом заявила заместитель главы пекинского центра по контролю и профилактике заболеваний Пан Синхо. В последнее время локальные случаи заражения коронавирусом были выявлены в 30 из 31 административно-территориальной единицы Китая (на уровне провинции, города центрального подчинения или автономного района).
- В Италии заявили, что непривитые умирают от коронавируса в 10 раз чаще, чем получившие бустер, и в пять раз чаще по сравнению с теми, кто привился двумя дозами. Такие данные распространил в субботу итальянский Высший институт здоровья. Кроме того непривитые в четыре раза чаще попадают в больницу по сравнению с теми, кто вакцинирован дополнительной дозой, и в три раза чаще по сравнению с людьми, привитыми двумя дозами.
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