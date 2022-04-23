В Татарстане уровень заболеваемости коронавирусом снизился на 4,2% за неделю

Уровень заболеваемости коронавирусом в Татарстане снизился на 4,2%, есть болеющие в легкой форме, сообщил президент республики Рустам Минниханов на совещании в Доме правительства.



Он отметил, что в республике практически перешли на плановый режим работы медицинских учреждений:

— Необходимо соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования, в том числе в общеобразовательных учреждениях, — отметил он и подчеркнул важность проведения вакцинации от COVID-19.

Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане за неделю уровень коллективного иммунитета к COVID-19 снизился на 0,8%. По состоянию на 22 апреля он оценивался в 44,1%, в то время как на 15 апреля он составлял 44,9%.

Маргарита Головатенко