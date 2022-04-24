ВОЗ зафиксировала 169 случаев гепатита неизвестного происхождения у детей

169 случаев острого гепатита неизвестного происхождения зарегистрировано у детей в 12 странах мира. Известно об одном летальном случае, заявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Случаи острого гепатита неизвестного происхождения зарегистрировали в 11 странах Европейского региона ВОЗ и одном государстве в регионе Северной и Южной Америки.

Большинство случаев (114) выявили в Великобритании, еще 13 случаев — в Испании, 12 — в Израиле, 9 — в США, 6 — в Дании. Также сообщается о зарегистрированных случаях в Ирландии, Италии, Нидерландах, Норвегии, Франции, Румынии и Бельгии, пишет «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Возраст заболевших — от 1 месяца до 16 лет. Примерно 10% пациентов потребовалась трансплантация печени.

В прошлом году в Индии в середине апреля на фоне эпидемии коронавируса в стране выявили случаи заболеваемости «черной плесенью» — мукормикозом. Позднее в Индии на фоне роста заболеваемости так называемой «черной плесенью» обнаружили другую грибковую болезнь, которую в стране называют «белая плесень». Специалисты подчеркивают, что «белая плесень» опаснее «черной», потому что воздействует на легкие и другие органы, а также ногти, кожу, желудок, почки, мозг.



Татьяна Леухина