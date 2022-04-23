В Минпромторге составили перечень товаров для параллельного импорта

Минпромторг России составил список товаров, для которых откроют параллельный импорт. В перечень вошло около 200 брендов.

Предлагается продавать без разрешения правообладателя более 50 групп товаров более 200 брендов. Среди них — готовая потребительская продукция, автомобили и комплектующие, текстиль, кожаные изделия, одежду, мех, парфюмерия, ТВ-аппаратура, транспорт. В список не попали ювелирные изделия и мебель.

По данным газеты «Известия», разрешается параллельный импорт телефонов, часов и наушников Apple, гаджетов и электроники Samsung, Nokia, Sony, Siemens, HP, а также принтеров, сканеров Huawei и Lenovo. В Россию разрешили ввозить машины Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bentley, Cadillac, Tesla, Volvo, Skoda и другие. Минпромторг подтвердил подлинность документа.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В конце марта премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ, разрешающий параллельный импорт по отдельным видам продукции. Он пояснил, что цель механизма — удовлетворить спрос на товары, содержащие результаты интеллектуальной деятельности. До этого их нельзя было продать на территории России без разрешения правообладателя.

В марте Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила в правительство страны проект постановления о легализации параллельного импорта. Руководитель ведомства Максим Шаскольский разъяснял, для чего нужна эта мера.



Татьяна Леухина