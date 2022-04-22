В деревне Муслюмовского района Татарстана сняли карантин по бешенству животных

В деревне Тамьян в Нижнетабынском сельском поселении Муслюмовского района Татарстана сняли карантин по бешенству животных. Указ подписал президент республики Рустам Минниханов 21 апреля.

Эпизоотический очаг был на территории личного подсобного хозяйства на улице Комсомольской, дом 13. Неблагополучный пункт установили на территории радиусом 1 км от его границ.

Фото: Василий Иванов (архив)

Карантин в деревне Тамьян вводили в феврале. На прошлой неделе на отдельной территории Новонадыровского сельского поселения Альметьевского района Татарстана отменили карантин по бешенству животных.



Татьяна Леухина