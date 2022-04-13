В селе Альметьевского района Татарстана отменили карантин по бешенству животных

На отдельной территории Новонадыровского сельского поселения Альметьевского района Татарстана отменили карантин по бешенству животных. Соответствующий указ подписал президент республики Рустам Минниханов.

Согласно документу, ограничительные мероприятия отменены в личном подсобном хозяйстве по улице Лесной, 9 в селе Новое Надырово и на территории радиусом 2 км от границ эпизоотического очага.

Фото: realnoevremya.ru

Карантин в этом в селе был введен два месяца назад. В эпизоотическом очаге запретили лечение больных восприимчивых животных, посещение территории посторонними лицами, снятие шкур с трупов восприимчивых животных и др.

Недавно карантин по бешенству животных отменили в Малошильнинском сельском поселении Тукаевского района республики. Ограничительные мероприятия отменили в эпизоотическом очаге на территории личного подсобного хозяйства по улице Ленина, 44 в деревне Малая Шильна.

Диана Жиленкова