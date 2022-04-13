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В селе Альметьевского района Татарстана отменили карантин по бешенству животных

18:36, 13.04.2022
В селе Альметьевского района Татарстана отменили карантин по бешенству животных
Фото: realnoevremya.ru

На отдельной территории Новонадыровского сельского поселения Альметьевского района Татарстана отменили карантин по бешенству животных. Соответствующий указ подписал президент республики Рустам Минниханов.

Согласно документу, ограничительные мероприятия отменены в личном подсобном хозяйстве по улице Лесной, 9 в селе Новое Надырово и на территории радиусом 2 км от границ эпизоотического очага.

Фото: realnoevremya.ru

Карантин в этом в селе был введен два месяца назад. В эпизоотическом очаге запретили лечение больных восприимчивых животных, посещение территории посторонними лицами, снятие шкур с трупов восприимчивых животных и др.

Недавно карантин по бешенству животных отменили в Малошильнинском сельском поселении Тукаевского района республики. Ограничительные мероприятия отменили в эпизоотическом очаге на территории личного подсобного хозяйства по улице Ленина, 44 в деревне Малая Шильна.

Диана Жиленкова
ОбществоВласть Татарстан

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