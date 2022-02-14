В деревне Муслюмовского района установили карантин по бешенству животных

Фото: Василий Иванов (архив)

В деревне Тамьян в Нижнетабынском сельском поселении Муслюмовского района Татарстана установили карантин по бешенству животных. Соответствующий указ подписал президент республики Рустам Минниханов.

Эпизоотический очаг определен на территории личного подсобного хозяйства на улице Комсомольской, дом 13. Неблагополучный пункт установлен на территории радиусом 1 км от границ эпизоотического очага.

Фото: Василий Иванов (архив)

В эпизоотическом очаге нельзя лечить больных восприимчивых животных, также запрещено посещение территории посторонними лицами. А в неблагополучном пункте отменяются ярмарки, торги и другие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением восприимчивых животных.

На прошлой неделе карантин по бешенству животных установили в селе Новое Надырово Альметьевского района. Эпизоотический очаг определили на территории личного подсобного хозяйства на улице Лесной, дом 9.



Диана Жиленкова