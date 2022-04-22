FINA отстранила олимпийского чемпиона Рылова от соревнований

Двукратного олимпийского чемпиона по плаванию Евгения Рылова отстранили от международных соревнований на девять месяцев под эгидой Международной федерации плавания (FINA), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение федерации.



Дисциплинарная комиссия FINA ранее открыла дело в отношении Рылова — причиной стало участие спортсмена в праздничном концерте 18 марта в «Лужниках» в честь Дня воссоединения Крыма с Россией. Тогда Всероссийская федерация плавания (ВФП) заявляла, что возьмет на себя защиту интересов Рылова в этом деле.

— <…> отстранить Евгения Рылова от участия во всех соревнованиях и мероприятиях под эгидой FINA, включая любые международные соревнования, включенные в календарь FINA, сроком на девять месяцев <…>, — сказано в сообщении.

Евгений Рылов должен принять участие в чемпионате России по плаванию в Казани, который пройдет с 24 по 29 апреля во Дворце водных видов спорта. На соревнования заявились более 700 спортсменов.

Маргарита Головатенко