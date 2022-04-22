В казанский суд на арест доставлен новый фигурант дела Finiko

Сегодня Вахитовский райсуд Казани будет решать — отправлять ли за решетку нового обвиняемого по делу Finiko Антона Семыкина. Ходатайство о мере пресечения намерены заявить сотрудники центрального аппарата МВД РФ, которые занимаются расследованием дела криптопирамиды, передает из суда журналист «Реального времени».



Сам Семыкин уже доставлен в суд, однако материал по нему пока не поступил. Вину задержанный не признает. Комментировать свою позицию отказывается. В бизнес-проекте, который силовики считают аферой, он выполнял важную роль — отвечал за работу сайта и службы поддержки.

Напомним, четверо татарстанцев находятся под стражей по уголовному делу об особо крупном мошенничестве с лета-осени 2021 года: это основатель проекта Кирилл Доронин, так называемый вице-президенты Ильгиз Шакиров и Дина Ахметзянова (Габдуллина), а также «финикийская звезда 10-го уровня» Лилия Нуриева. Все четверо находятся в московских СИЗО. Заочно арестованы и трое ближайших соратников Доронина — Зыгмунт Зыгмунтович, Марат и Эдвард Сабировы.

Активные следственные действия в Татарстане прекратились после передачи дела в Москву. Затишье длилось более полугода. Накануне МВД РФ сообщило о проведении 70 обысков и задержании шести лидеров и активных участников Finiko. Ущерб по делу превысил 5 млрд рублей. Количество заявлений от потерпевших перевалило за 5 тысяч.