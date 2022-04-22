В обвиняемых — Тиффани и «первый вице-президент»: по делу Finiko привлекли еще 13 «звезд»

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Сегодня при избрании меры пресечения казанцу Антону Семыкину следствие засветило еще 13 новых фигурантов уголовного дела об афере в Finiko. В их числе — Надежда Сотириу из Бурятии, Виктор Яндолин из Екатеринурга и «первый вице-президент» криптовалютного проекта Андрей Галущенко, сообщает журналист «Реального времени».



Всего в оглашенном ходатайстве следователя Григория Антонова из Следственного департамента МВД РФ прозвучали 22 фамилии. По версии следствия, с 1 декабря 2018 года по 20 июля 2021-го Доронин, Зыгмунтович, Сабиров, Сабиров, Шакиров, Нуриева, Ахметзянова (уже известные фигуранты дела, — прим. ред.) совершили преступление вместе с Семыкиным (арестован сегодня в Казани), Ларионовой, Бозоевой, Галущенко, Сериковой, Гаврась, Мингазовым, Казачковой, Овдиной, Лоскутовым, Самбуевым (арестован вчера в Улан-Уде), Авдусь, Сафиной, Яндолиным, Сотириу, действуя совместно с неустановленными лицами.

Силовики полагают — обвиняемые намеревались похитить имущество неопределенного круга лиц и путем распространения информации о высокодоходной деятельности проекта похитили средства не менее тысячи лиц на сумму не менее 250 млн рублей. По данным «Реального времени», в ближайшее время эта сумма может вырасти до 1 млрд рублей, а общий ущерб руководство МВД предварительно оценило в 5 млрд рублей, заявив о 5 тысячах потерпевших. В суде сегодня прозвучала цифра вдвое выше — 10 тысяч физлиц из России и не менее 100 иностранных государств.

Но вернемся к фигурантам. В официальном релизе МВД сообщалось, что 20 апреля по «финикийскому» делу задержали шесть человек (включая куратора сайта и службы техподдержки Антона Семыкина и «вице-президента» Баира Самбуева). Ожидается, что сегодня будут арестованы еще порядка четырех человек. Что с остальными из числа новых обвиняемых, силовики пока не уточняют. Источники «Реального времени» отмечают: часть ныне обвиняемых успели покинуть пределы России и стали фигурантами дела заочно. Их будут объявлять в розыск.

В засвеченном списке — несколько «звезд» криптопирамиды федерального уровня. Самой значимой фигурой, пожалуй, является «первый вице-президент» Андрей Галущенко. На семинарах для новых и старых «инвесторов» он представлялся жителем Москвы и рассказывал, что для минимизации рисков Finiko использует не менее 60 продуктов, на биржах работают 400 трейдеров. Именно на Галущенко наравне с Дорониным ссылался ныне арестованный Баир Самбуев в своем рекламном ролике об отдыхе в Дубае и гонках на Lamborghini:

— В 2010—2011 годах я занимался заготовкой леса, но понял в тот момент, что богатым человеком от этого не стану. Начал искать новые пути развития, возможности. В 2013 году я познакомился с Кириллом Дорониным, с Андреем Галущенко, я этим людям очень благодарен. Не понимая, что такое биткоин, на следующий день сразу зашел... Был такой момент, что я думал, что пятую звезду точно закрою, ну восьмую, может. Но что закрою десятую, никогда не думал, для меня это был космос...

Под фамилией обвиняемой Серикова с высокой долей вероятности скрывается мадам Тиффани, менее известная в качестве Анны Сериковой. Она также рассказывала — в проект ее привел Галущенко, до этого она была связана с другим проектом «Кэшбери». К слову, Серикова была верна «финикийцам» до последнего — пыталась привлечь вкладчиков в новый проект Доронина Omfinom. А еще не стеснялась выкладывать видео с ответом на претензии прогоревшим вкладчикам Finiko: «Мне вообще не стыдно, и никто мне не может предъявить. Я никого не тащила сюда на привязи».

Под фамилией Гаврась в Татарстане знают двух «финикийских звезд» — супругов Венеру и Игоря. По данным источников «Реального времени», в уголовное дело пока попал только глава семьи. С обвиняемым Мингазовым сложнее. Уж очень распространенная фамилия. Не исключено, что речь идет о выходце из Татарстана Альберте Мингазове, которого ранее указывали в числе зазывал проекта.

С высокой долей вероятности в число фигурантов попала «звезда» криптопроекта, учитель математики Ирина Авдусь, а также Екатерина Бозоева из Иркутска, Виктор Яндолин из Екатеринбурга и Надежда Сотириу из Улан-Удэ.

Также, по данным источников «Реального времени», вчера в Москве арестовали бывшую помощницу Кирилла Доронина Екатерину Казачкову.

Ирина Плотникова