В Москве по делу Finiko арестовали помощницу Доронина, на очереди — Галущенко

Источники «Реального времени» сообщают о заключении под стражу еще двух фигуранток дела криптопирамиды Finiko. Одна из них — Екатерина Казачкова, которую называют личным помощником основателя проекта Кирилла Доронина. Казань она покинула после краха проекта.



Второй арестованной стала Алена Ларионова. Заседания по мере пресечения состоялись вчера в 17.30 и 18 часов.

Сегодня же в Москве будет рассмотрено ходатайство следователей МВД об аресте «финикийской звезды» федерального уровня — «первого вице-президента» проекта Андрея Галущенко. Заседание назначено на 12 часов. Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Мещанского суда Москвы, ходатайство рассматривается в данный момент.

По данным источников «Реального времени», Галущенко задержали 20 апреля в Свердловской области и доставили на арест в Москву.

Список из 13 новых фигурантов дела был рассекречен сегодня в казанском суде при избрании меры пресечения «технарю» проекта Антону Семыкину. В данный момент по делу привлекаются 22 человека, часть их которых — в розыске.