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Глава Еврокомиссии считает, что санкции Запада приведут к дефолту в России

16:40, 17.04.2022 2
Глава Еврокомиссии считает, что санкции Запада приведут к дефолту в России
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Санкции приведут к дефолту в России. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

— Каждую неделю санкции все глубже въедаются в российскую экономику: экспорт рухнул на 70 процентов. По нашим прогнозам, ВВП рухнет на 11 процентов, — сказала она в интервью газете Bild am Sonntag.

По словам фон дер Ляйен, сотни компании и тысячи специалистов отвернулись от России, передает «РИА Новости».

Фото: wikimedia.org

На этой неделе министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в случае объявления Западом дефолта по евробондам Москва готова доказывать через суд, что сделала все возможное для выполнения обязательств перед зарубежными инвесторами.

В начале апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что оснований для реального дефолта в стране нет. Запад может создать его только искусственно.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 17 апр
    А что лучше - экспорт рухнул или импорт упал? Если экспорт на 70% рухнул значит 70% своего народа оставили без работы. В чем подвох? А какие компании отвернулись так они обнулились. "...глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен." приготовила им рабочие места или одни слова? Выгнали всю европу на улицы.
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  • Анонимно 17 апр
    Ну их, переживем, свое будем производить. Без хлеба не останемся.
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