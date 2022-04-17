Глава Еврокомиссии считает, что санкции Запада приведут к дефолту в России

Санкции приведут к дефолту в России. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

— Каждую неделю санкции все глубже въедаются в российскую экономику: экспорт рухнул на 70 процентов. По нашим прогнозам, ВВП рухнет на 11 процентов, — сказала она в интервью газете Bild am Sonntag.

По словам фон дер Ляйен, сотни компании и тысячи специалистов отвернулись от России, передает «РИА Новости».

Фото: wikimedia.org

На этой неделе министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в случае объявления Западом дефолта по евробондам Москва готова доказывать через суд, что сделала все возможное для выполнения обязательств перед зарубежными инвесторами.

В начале апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что оснований для реального дефолта в стране нет. Запад может создать его только искусственно.

Татьяна Леухина