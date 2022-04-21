Песошин: 2021 год вернул экономику Татарстана на допандейминый уровень

Фото: скриншот

Премьер-министр РТ Алексей Песошин начал выступать в Госсовете РТ с отчетом о деятельности правительства за 2021 год. В самом начале выступления он отметил, что татарстанская экономика вернулась на допандемийный уровень развития 2019 года, который характеризовался стабильными темпами развития.

По его словам, несмотря на высокую волатильность цен на энергоресурсы на мировых рынках, курсов валют и сложную эпидобстановку, 2021 год благодаря федеральным и республиканским мерам поддержки, активизации деятельности предприятий характеризовался возвратом экономики страны и республики на допандейминый уровень.

Фото: скриншот

По словам Песошина, объем ВРП составил 3,355 трлн рублей при темпе роста роста 103,8%. Объем инвестиций в основной капитал превысил 683,3 млрд рублей при темпе роста в 105,5%. Одним из фактором роста стал рост промышленного производства, который достиг 4 трлн рублей.

Также собрано 1,350 трлн рублей налогов, из которых 336,8 млрд поступило в республиканский бюджет.

Минпромторг и Минэкономики Татарстана ранее отчитывались по итогам 2021 года об экономике республики. За год экономика республики выросла на 3,8% (в сопоставимых ценах к 2020 году). По объему ВРП Татарстан на шестом месте среди российских регионов, по промышленному производству — на пятом.

Подробнее — в февральском обзоре выпуска информационно-аналитической программы «7 дней».