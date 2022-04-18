Кадыров рассказал о начале «конкретной» спецоперации на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о начале «конкретной» специальной операции на Украине с «конкретным результатом», сообщает RT.



Чеченский лидер призвал украинских военных сдаться федеральным войскам:

— Сейчас начинается конкретная спецоперация, сейчас будет конкретный результат. Они сами напросились, так скажем, украинцы... Если вдруг кто не смог сбежать — бегите, оставьте свои позиции. Бегите, где федеральные войска: вас примут, накормят и напоят, — написал он в своем Telegram-канале.

Кадыров заявил, что первоочередной задачей является полное освобождение ЛНР и ДНР «от нациков и шайтанов», а далее — «всех остальных городов».

Ранее Кадыров опубликовал видео зачистки подвалов завода «Азовсталь» в Мариуполе чеченским спецназом. На кадрах бойцы бросают гранаты и обстреливают из автоматов подвал, где украинские силовики оборудовали штаб со складом. Кадыров прокомментировал, что «бандиты сами стали заложниками своих же укреплений».

Маргарита Головатенко