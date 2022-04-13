Кадыров показал видео боев чеченского спецназа на заводе «Азовсталь» в Мариуполе

Фото: кадр видео

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео зачистки подвалов завода «Азовсталь» в Мариуполе чеченским спецназом, запись он разместил в своем Telegram-канале.



На кадрах бойцы бросают гранаты и обстреливают из автоматов подвал, где украинские силовики оборудовали штаб со складом. Кадыров прокомментировал, что «бандиты сами стали заложниками своих же укреплений».

Военным ВСУ предлагают сдаться, гарантируя им жизнь, сообщает RT.



В начале апреля Кадыров сообщал, что в Мариуполе более 260 украинских морских пехотинцев сдались в плен российским Вооруженным силам.

Маргарита Головатенко