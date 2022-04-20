В Татарстане за 10 дней оштрафовали более 1,2 тысячи водителей за нарушения при перевозке пассажиров

С 6 по 15 апреля ГИБДД Татарстана провело проверки автомобилей на предмет нарушений при перевозке пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Особое внимание автоинспекторы обращали на техническое состояние автомобилей, предназначенных для перевозки пассажиров, на наличие прав, на законность осуществления предпринимательской деятельности по перевозке людей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Инспекторы проверили более 5 тысяч машин, осуществляющих пассажирские перевозки, выписали штрафы 1 233 водителям, установили более 200 фактов управления автомобилями с техническими неисправностями, семь фактов управления в состоянии опьянения. восемь водителей привлекли к ответственности за незаконную деятельность по перевозке пассажиров.

В начале апреля Госавтоинспекция Казани провела рейд, в ходе которого проверяла автомобили Lada Largus, осуществляющие пассажирские перевозки. Проверку начали после ДТП на 134-м километре автодороги Казань — Оренбург, в котором отечественное авто столкнулось с грузовиком Iveco. Жертвами аварии стали семь человек.



Татьяна Леухина