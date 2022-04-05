ГИБДД Казани после ДТП с семью жертвами проверила «заказных» перевозчиков

4 апреля Госавтоинспекция Казани провела рейд, в ходе которого проверила автомобили Lada Largus, осуществляющие пассажирские перевозки, сообщили «Реальному времени» в ГИБДД города.

— В настоящее время участились случаи перевозки пассажиров нелегальными перевозчиками, осуществляющими так называемые «заказные» перевозки по различным регулярным маршрутам. Такие перевозки осуществляются без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (юридического лица) и без специального разрешения (лицензии), — пояснил начальник технического надзора ОГИБДД УМВД России по Казани Павел Назаров.

Он отметил, что такие водители перевозят пассажиров в том числе в транспорте с числом пассажиров не более восьми, таком, как автомобили Lada Largus. Такие перевозки осуществляются с нарушением обязательных требований законодательства о безопасности дорожного движения, что приводит к причинению вреда жизни и здоровья его участников.

Отметим, что рейд провели после ДТП на 134-м километре автодороги Казань — Оренбург, в котором Lada Largus столкнулась с грузовиком Iveco. Жертвами аварии стали семь человек.

В ходе рейдов особое внимание уделяется законности трудовой деятельности водителей — иностранцев, соблюдению ими миграционного законодательства. Сотрудники ГИБДД обращают внимание на выполнение требований по проведению должностными лицами предрейсового медицинского осмотра водителей и контроля технического состояния автомобилей.

Фото: realnoevremya.ru

В отношении водителей автомобилей Lada Largus по результатам недавнего рейда составили 13 административных материалов, из них:

по ч. 1 ст. 12.2 КоАП РФ (управление транспортом с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков) — один материал;

по ч. 2 ст. 12.3 КоАП РФ (управление транспортом водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных ПДД) — один материал;

по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ (управление транспортом при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, или транспортным средством, на котором незаконно установлен опознавательный знак «Инвалид») — четыре материала;

по ч. 2 ст. 12.5 КоАП РФ (управление транспортом с заведомо неисправными тормозной системой, рулевым управлением) — один материал (автомобиль помещен на специальную стоянку);

по ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ (управление транспортом, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности) — один материал;

по ч. 4 ст. 12.16 КоАП РФ (несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги) — один материал;

по ч. 3.1 ст. 12.19 КоАП РФ (остановка или стоянка транспортных средств в местах остановки маршрутных транспортных средств или стоянки легковых такси либо ближе 15 метров от мест остановки маршрутных транспортных средств или стоянки легковых такси, за исключением остановки для посадки или высадки пассажиров, вынужденной остановки и случаев, предусмотренных частями 4 и 6 настоящей статьи) — четыре материала.

Фото: realnoevremya.ru

После вышеупомянутой аварии с участием Lada Largus Следком России по Татарстану возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Маргарита Головатенко