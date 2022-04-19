Перед судом предстанут три челнинца, обвиняемых в создании финансовой пирамиды — ущерб оценивается в 2,8 млрд рублей

В Татарстане завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении руководителей финансовой пирамиды. Три челнинца обвиняются в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, а также в легализации криминальных доходов, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Деятельность пирамиды причинила ущерб в размере более 2,8 млрд рублей. Потерпевшими признаны 7 260 человек.

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По версии следствия, злоумышленники с 2012 по 2014 год создали несколько коммерческих организаций, которые занимались выдачей микрокредитов и привлечением средств граждан в качестве инвестиций. Филиалы организаций были открыты в 20 регионах. Инвесторам обещали ежегодные выплаты в размере от 120 до 180% от суммы вклада.

По данным татарстанской прокуратуры, фигуранты дела — 37-летний и 40-летний казанцы и 42-летний житель Лаишевского района. Также надзорное ведомство отмечает, что клиентам гарантировали ежемесячный доход от 10 до 18%. 10 млн рублей обвиняемые легализовали путем фиктивных сделок с аффилированными фирмами.



Для сотрудников компаний придумали систему поощрения за сохранение старых клиентов и привлечение новых. Однократно получив заявленный в рекламе доход, граждане продлевали действие договоров вклада и оставляли свои деньги в организации. Спустя время выплаты прекратились.

Фигуранты дела скрывались за границей. Но в 2015—2016 году их задержали в России и заключили под стражу.

«В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением, объем которого составил 1 961 том, направлено в Набережночелнинский городской суд для рассмотрения по существу», — приводят слова Ирины Волк МВД Медиа.

В начале апреля Верховный суд Татарстана узаконил заочный арест казанского бизнесмена Руслана Пичугина. Ему предъявили заочное обвинение в мошенническом хищении средств в рамках проекта FrendeХ. На данный момент в уголовном деле более 330 потерпевших, их ущерб предварительно оценен в 100 млн рублей.

Татьяна Леухина