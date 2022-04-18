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В Татарстане перед судом предстанут трое мужчин, обвиняемых в мошенничестве на 2,8 млрд рублей

17:56, 18.04.2022 1
В Татарстане перед судом предстанут трое мужчин, обвиняемых в мошенничестве на 2,8 млрд рублей
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве на 2,8 млрд рублей. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

По версии следствия, в период с ноября 2012 года по сентябрь 2014 года фигуранты дела — 37-летний и 40-летний казанцы и 42-летний житель Лаишевского района — и неустановленные лица организовали деятельность по привлечению денег физических лиц под предлогом высокоэффективного их использования в рамках микрофинансовой деятельности.

Фото: прокуратура Татарстана

Клиентам гарантировали ежемесячный доход от 10 до 18%. Для привлечения денег соучастники использовали реквизиты шести подконтрольных фирм и организовали офисы в Казани, Пензе, Красноярске, Ижевске, Кирове, Саранске, Саратове, Новосибирске, Владимире, Воронеже, Екатеринбурге, Челябинске, Самаре, Йошкар-Оле, Уфе, Ульяновске, Нижнем Новгороде, Оренбурге, Чебоксарах и Москве.

В итоге злоумышленники обманным путем похитили у 7 260 граждан более 2,8 млрд рублей. 10 млн из них легализовали путем фиктивных сделок с аффилированными фирмами. Свою вину соучастники не признали.

В ближайшее время уголовное дело направят в Набережночелнинский суд для рассмотрения по существу.

В начале апреля Верховный суд Татарстана узаконил заочный арест казанского бизнесмена Руслана Пичугина. Ему предъявлено заочное обвинение в мошенническом хищении средств в рамках проекта FrendeХ.

Татьяна Леухина
ПроисшествияОбщество Татарстан

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  • Анонимно 18 апр
    «Установлены следующие факты и признаки нарушений федерального законодательства в сфере высшего образования, требований нормативных документов Минобрнауки РФ и КФУ со стороны директора Набережночелнинского института (НЧИ) Ганиева М.М. и его заместителя по общим вопросам Умарова М.Ф., Имелись, по мнению автора послания, и нарушения при переводе на работу 15 преподавателей елабужского вуза. «Никто из преподавателей по конкурсу через ученый совет в филиал не избирался, в протоколах решений ученого совета сведения о них отсутствуют. Все вновь принятые лица фактически в вузе не появлялись, но заработную плату получали исправно. Летом 2016 года их отправили в отпуск, после отпуска выплатили им высокие премии, что противоречит порядку выплат премий в КФУ, так как поощряют обычно за высокие показатели работы. А после елабужские специалисты уволились по собственному желанию. Все заявления и приказы о приеме на работу преподавателей и других работников из Елабуги в Челны для оформления в отделе кадров института утверждались Умаровым на основании доверенности, выданной ректором КФУ.
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