Исследование: 37% татарстанцев считают, что их личные проблемы влияют на рабочую продуктивность

37% жителей Татарстана считают, что их личные проблемы влияют на рабочую продуктивность. Таковы результаты опроса службы исследований hh.ru.

11% респондентов уверены, что личные трудности могут значительно отразиться на результате их работы. Причем мужчины чаще женщин высказывают такое мнение (35% против 30%). Также подобный ответ часто встречается среди представителей сферы искусства, развлечений, масс-медиа (44%) и специалистов научно-образовательной сферы (41%).

Фото: realnoevremya.ru

Частичное влияние внерабочие проблемы оказывают на продуктивность 32% татарстанцев. Об этом чаще других рассказывают специалисты из сферы закупок (43%), управления персоналом, а также юристы, бухгалтеры и банковские служащие (по 39%).

31% опрошенных поделились, что их личные проблемы никак не влияют на профессиональную деятельность. Чаще всего об этом рассказывали представители автобизнеса (44%) и транспортно-логистической сферы (40%).

Недавно в hh.ru сообщили, что 88% татарстанцев готовы уволиться из-за постоянного стресса на работе. Согласно результатам исследования, такого мнения чаще придерживаются женщины, а также респонденты в возрасте от 18 до 24 лет.

Диана Жиленкова