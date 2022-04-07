Почти 90% татарстанцев готовы уволиться из-за постоянного стресса на работе

88% жителей Татарстана признались, что постоянный стресс на работе может стать причиной увольнения. Также 12% заявили, что такая проблема не заставит их сменить место трудоустройства. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы hh.ru (есть в распоряжении «Реального времени»).

Исследователи отметили, что среди опрошенных женщин уволиться из-за постоянного стресса готовы 93%, среди мужчин — 83%. Также существует зависимость от возрастных категорий: среди респондентов от 18 до 24 лет сменить работу из-за стресса готовы 93%, а среди граждан от 45 до 54 лет — 83%.

Наименьшая устойчивость к стрессу на работе оказалась у представителей банковской и финансовой сферы — 96%. У бухгалтеров — 95%, среди специалистов по управлению персоналом — 94%. Наиболее стрессоустойчивыми оказались работники производственных предприятий и сельского хозяйства — только 79% ответили, что могли бы сменить работу.

Кроме того, 97% жителей республики рассказали, что их работодатель не оказывает психологической поддержки своим сотрудникам. 3% респондентов сообщили, что их компании сотрудничают с сервисами психологической помощи. 24% опрошенных заявили, что предпочли бы работу с меньшей зарплатой, но с предоставлением психологической помощи.

Фото: realnoevremya.ru

5 апреля сообщалось, что 21% жителей Приволжского федерального округа решили поменять работу за последние два месяца. 36% опрошенных жителей ПФО планируют поменять ее в ближайшие один или два месяца, 19% — в течение трех-четырех месяцев, 21% — полугода, 17% — в течение года. При этом 71% не планирует менять место работы.

Максим Кокунин