«Ак Барс» опубликовал архивное фото Билялетдинова со Знарком

Казанский «Ак Барс» опубликовал архивную фотографию 1985 года, на которой запечатлены бывший главный тренера клуба Зинэтула Билялетдинов и Олег Знарок.



Фотография, на которой Билялетдинов и Знарок играют друг против друга во время карьеры, подписана как «урок истории».

В понедельник Олег Знарок должен был прилететь в Казань для заключения контракта с «Ак Барсом». Ранее сообщалось, что принципиальная договоренность между 59-летним специалистом и казанским клубом уже достигнута.



В тренерский штаб на один сезон войдут помощники Юрий Бабенко и Александр Бойков, ранее работавшие в «Витязе».

Последним клубом, в котором работал Знарок, был московский «Спартак» (2019—2021). Билялетдинов возглавлял «Ак Барс» с 2004 по 2011 год и с 2014 по 2019 год. Он выигрывал с клубом три Кубка Гагарина — в 2009, 2010 и 2018 году.

Маргарита Головатенко