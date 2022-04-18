Источник: Знарок вылетел в Казань для подписания контракта с «Ак Барсом»

Олег Знарок вылетел в Казань из аэропорта Домодедово для заключения контракта с казанским «Ак Барсом». Об этом сообщает издание «Спорт-Экспресс».



Предположительно, контакт будет рассчитан на один сезон. Ранее сообщалось, что принципиальная договоренность между 59-летним специалистом и казанским клубом уже достигнута.

Последним место работы Олега Знарка был московский «Спартак», во главе которого специалист дважды выбывал в первом раунде Кубка Гагарина.

Напомним, 11 апреля «Ак Барс» объявил об уходе из команды Дмитрия Квартальнова, который отработал в Казани три сезона.

Эрик Добролюбов