Путин: в «недружественных странах» признают, что не смогут обойтись без российских энергоресурсов

Президент России Владимир Путин провел совещание с представителями нефтегазовой отрасли. Глава государства поручил обеспечить внутренний рынок устойчивым снабжением энергоресурсами, нарастить поставки и снизить цены, где возможно.

По словам Путина, в «недружественных странах» признают, что не смогут обойтись без российских энергоресурсов, в том числе газа. Для Европы поставки из США обойдутся в разы дороже, чем из России, обратил внимание он.

Глава государства считает, что Запад, отказываясь от российских энергоресурсов, сам дестабилизирует рынок и взвинчивает цены для своих же граждан, пишет ТАСС.

— Более того, они готовы забыть о своей так называемой зеленой повестке и снова сделать ставку на энергетику с так называемым высоким углеродным следом, которую еще совсем недавно хотели полностью прикрыть, называли ее архаичной и грязной. Многие политические силы выстраивали свои избирательные кампании на экологических лозунгах. Где это все теперь? Все выброшено просто «на помойку», действуют на практике совсем иначе, — заявил Путин.

Как сообщал Bloomberg, доходы России от продажи нефти и газа в 2022 году могут стать рекордными, несмотря на то, что страна находится под санкциями. Страна сможет получить около $321 млрд, если импортеры не введут соответствующее эмбарго.

31 марта 2022-го Путин подписал указ о новом порядке расчетов за российский газ с недружественными странами. Они должны оплачивать его в рублях.



Татьяна Демина