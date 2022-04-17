Канцлер Австрии заявил, что страна сможет отказаться от газа из России только через несколько лет

Австрия сможет добиться независимости от поставок российского газа, вероятно, лишь через несколько лет. Об этом заявил канцлер страны Карл Нехаммер.

По его словам, Австрия на 80% зависит от российского газа.

— Мы пробуем делать все, чтобы добиться независимости, но ни сегодня, ни завтра это невозможно, — приводит ТАСС слова Нехаммера.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Нехаммер ответил на критику в адрес властей стран, покупающих газ у России, и заявил, что санкции должны наносить больший вред РФ.

— Поэтому мы заявляем, что будут еще санкции, и мы пытаемся найти способы ввести более «умные» санкции.

На этой неделе канцлер Австрии объявил, что Вена, Берлин и Будапешт выступают против эмбарго на поставки российского газа. Еврокомиссия и Совет ЕС обсуждают запрет поставок нефти, однако газ — отдельный вопрос, от него зависит промышленность разных стран, обратил внимание политик.



В пятницу вице-премьер России Александр Новак заявлял, что Евросоюз в ближайшие пять-десять лет не сможет полностью заменить российские нефть и газ. Разумная альтернатива для Европы вряд ли вообще существует.



Татьяна Леухина