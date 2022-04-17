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Канцлер Австрии заявил, что страна сможет отказаться от газа из России только через несколько лет

20:36, 17.04.2022
Канцлер Австрии заявил, что страна сможет отказаться от газа из России только через несколько лет
Фото: wikimedia.org

Австрия сможет добиться независимости от поставок российского газа, вероятно, лишь через несколько лет. Об этом заявил канцлер страны Карл Нехаммер.

По его словам, Австрия на 80% зависит от российского газа.

— Мы пробуем делать все, чтобы добиться независимости, но ни сегодня, ни завтра это невозможно, — приводит ТАСС слова Нехаммера.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Нехаммер ответил на критику в адрес властей стран, покупающих газ у России, и заявил, что санкции должны наносить больший вред РФ.

— Поэтому мы заявляем, что будут еще санкции, и мы пытаемся найти способы ввести более «умные» санкции.

На этой неделе канцлер Австрии объявил, что Вена, Берлин и Будапешт выступают против эмбарго на поставки российского газа. Еврокомиссия и Совет ЕС обсуждают запрет поставок нефти, однако газ — отдельный вопрос, от него зависит промышленность разных стран, обратил внимание политик.

В пятницу вице-премьер России Александр Новак заявлял, что Евросоюз в ближайшие пять-десять лет не сможет полностью заменить российские нефть и газ. Разумная альтернатива для Европы вряд ли вообще существует.

Татьяна Леухина
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