Новак: Евросоюз не сможет полностью заменить российские нефть и газ в ближайшие 5—10 лет

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что Евросоюз в ближайшие пять-десять лет не сможет полностью заменить российские нефть и газ. Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, на этом мнении сходятся ключевые игроки отрасли. Новак считает, что разумная альтернатива для Европы вряд ли вообще существует.

Он отметил, что даже заявления о прекращении поставок энергоресурсов из России приводят к всплескам цен на мировых рынках. Реальные ограничения будут чреваты новыми историческими рекордами.

Фото: realnoevremya.ru

На днях канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Вена, Берлин и Будапешт выступают против эмбарго на поставки российского газа. Он отметил, что Еврокомиссия и Совет ЕС обсуждают запрет поставок нефти, однако газ — отдельный вопрос, от него зависят промышленности разных стран.

Недавно в ОПЕК предупредили, что санкции против России могут привести к кризису с поставками нефти. Генеральный секретарь организации Мохаммед Баркиндо считает, что это будет одно из самых серьезных потрясений с поставками за всю историю. Восполнить потери этих объемов будет невозможно.



Дарья Акимова